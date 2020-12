Se prevé ambiente gélido con lluvias aisladas en zonas montañosas

Comunicado

Este miércoles la Cuarta Tormenta Invernal se ubicará sobre el norte de México e interaccionará con la corriente en chorro polar, manteniendo el ambiente gélido en las zonas montañosas de la Mesa del Norte y caída de nieve y/o aguanieve en las cimas del noreste, el occidente y el suroeste de Chihuahua, el norte, el occidente y el sur de Coahuila, el norte y el sureste de Durango, el occidente de Nuevo León, el noroeste de San Luis Potosí, el oriente de Sonora, el norte y el occidente de Zacatecas, las zonas altas del noroeste de Aguascalientes, así como el norte de Jalisco, durante las primeras horas del jueves.

Se pronostica viento con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Aguascalientes, Durango y Zacatecas; de 60 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, y de 50 a 60 km/h en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Oleaje de 1 a 3 metros (m) de altura, se prevé para la costa occidental de la Península de Baja California, el Golfo de California y Jalisco.

El Frente Frío Número 24 recorrerá el noreste del país e incrementará el potencial de lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]) en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Se pronostican intervalos de chubascos (de 5.1 a 25 mm) en Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, oriente de Yucatán y Zacatecas, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Querétaro.

Una circulación anticiclónica en el Golfo de México hará que prevalezca el evento de Surada con rachas de 70 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 50 a 60 km/h en el litoral de Campeche, Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, así como el oleaje de 2 a 4 m de altura en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En la mañana, se estiman temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 grados Celsius en las cimas de Baja California y Sonora; de -5 a 0 grados Celsius en las sierras de Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en puntos elevados de Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico por regiones

Para el Valle de México se pronostican bancos de niebla y heladas en las zonas montañosas, así como cielo despejado durante el día y viento de componente sur de 15 a 30 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h. En la Ciudad de México se estima temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y máxima 21 a 23 grados Celsius, y para Toluca, Estado de México, mínima de 0 a 2 grados Celsius y máxima de 19 a 21 grados Celsius.

En la Península de Baja California se prevé ambiente gélido con heladas en los puntos elevados, cielo parcialmente nublado, viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en la Península de Baja California, así como oleaje de 1 a 3 m de altura en la costa occidental de la Península y en el Golfo de California.

Las condiciones atmosféricas para el Pacífico Norte serán cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, marcado descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras del oriente de Sonora, así como viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en la región.

El pronóstico para el Pacífico Centro es ambiente frío durante la mañana y cálido en la tarde, cielo nublado con intervalos de chubascos en Nayarit y Jalisco, viento del oeste y suroeste de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en Jalisco, y de 50 a 60 km/h Michoacán, así como oleaje de 1 a 3 m de altura en Jalisco. Durante la noche y las primeras horas del jueves se incrementará el potencial para la caída de nieve y/o aguanieve en las zonas montañosas del norte de Jalisco.

En el Pacífico Sur se estima ambiente frío y bancos de niebla en las zonas montañosas en la mañana, cielo parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en Chiapas y Oaxaca, y viento de componente sur con rachas de 50 a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario