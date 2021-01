Reforzarán medidas en Tamazulápam ante covid; el edil y dos funcionarios dieron positivo

-De igual manera, acordaron suspender todo tipo de festividades para este fin de año

Redacción

El H. ayuntamiento de Tamazulápam del Progreso, emitió un comunicado en el que informan a la población el cierre de sus manantiales y balnearios hasta nuevo aviso, esto ante el incremento de contagios por covid-19 en el municipio.

Una de las medidas acordadas por el Ayuntamiento de Tamazulápam fue el cierre de los manantiales: Ojito de Agua, Grande, El Cañón y Agua Zufrada.

De igual manera, acordaron suspender todo tipo de festividades para este fin de año, con la finalidad de evitar el incremento de más casos por este virus.

Cabe señalar, que estas medidas se reforzarán debido a que Noel Hernández Mendoza, presidente municipal de la Villa Tamazulápam del Progreso, informó que él y otros dos funcionarios del Ayuntamiento dieron positivo a las pruebas de Covid.

Dichas pruebas fueron aplicadas por la Jurisdicción Sanitaria No. 5 en la Mixteca, por lo que las autoridades decidieron mantener cerrado el Palacio Municipal desde el 21 de diciembre hasta el próximo 4 de enero con la finalidad de evitar un brote y de esta manera no poner en riesgo la salud de la población.

Asimismo, entre las medidas que se tomaron se encuentran el uso adecuado y obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, así como también respetar la sana distancia de 1.5m entre persona y persona.

Los negocios deberán observar las disposiciones sanitarias y cerrar a las 21 horas. (Las tiendas de conveniencia con horario ampliado, deberán cerrar a las 23:59pm).

Todas las reuniones requerirán de autorización, se supervisará el aforo y el cumplimiento de las medidas de prevención; los eventos religiosos tendrán que observar todas las medidas preventivas y respetar el máximo de asistentes autorizado.

Resguardo domiciliario de los adultos mayores y de la comunidad de riesgo, además de practicar la etiqueta respiratoria, que consiste en cubrirse con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca; y lavado frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial.

La plaza pública continúa cerrada, por lo cual no se autorizarán ferias o vendimias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario