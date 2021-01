Inauguran “ponitero” en Loma Bonita

-Se invirtieron más de 850 mil en esta escultura de aproximadamente 6 metros de largo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se inauguró en Loma Bonita la escultura del “ponitero”, que está ubicada en la entrada a este municipio piñero, con la cual se reconoce este trabajo que por años han realizado muchos habitantes de este municipio de Loma Bonita.



La escultura fue elaborada por la “Casa Torrescano” es una pieza con un esqueleto de acero de 6 metros de alto con tecnología anti sismo, capaz de absorber los golpes duros, la pieza está hecha de fibra de vidrio y resina que es para las figuras que son expuestas a condiciones ambientales extremas, con emulación de acabado de bronce, y se invirtieron 865 mil 202 pesos.

El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, dijo que siempre ha reconocido la labor de las personas del campo, y que llego el tiempo de apoyar al campo, a quienes diariamente trabajan y que esta escultura es un reconocimiento de los poniteros.

Por su parte algunos poniteros de Loma Bonita, dijeron sentirse orgullosos por esta escultura que representa el trabajo que por muchos años han realizado.

En este lugar donde fue colocada esta escultura estaba una anterior y era de Benito Juárez, pero fe removida para colocar este “ponitero”, que aunque provocó controversia en redes sociales fue muy aceptado por los lomabonitenses.

Se llama ponitero a la persona, que carga una canasta que tiene una asa y que se llama ponite, por lo tanto los hombres cuando van a la cosecha de la piña se colocan el ponite en la espalda apoyándose de una cinta que va en la frente, y una vez llena es llevada a los camiones para estibar la fruta.

