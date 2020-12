Hospital de SEDENA en Ixcotel, recibirá nuevamente a pacientes covid

-Exhorta SSO a la responsabilidad individual para evitar un incremento en el número de casos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de diciembre de 2020.- Debido a que la pandemia por COVID-19 continúa activa en la entidad, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhortan a la población a usar las herramientas tecnológicas para contactar a la familia y amigos en las celebraciones de fin de año, así como evitar visitas y salidas innecesarias de casa.

También recomendaron realizar las compras de preferencia en internet, en caso de hacerlas en tiendas físicas, es necesario verificar que el establecimiento cumpla con las medidas sanitarias requeridas por el sector Salud, tratar de comprar en un solo establecimiento y en un solo día, tomar siempre la sana distancia, usar correcto el cubrebocas, evitar las filas y aglomeraciones.

Ya que advirtieron, principalmente en la zona metropolitana de los Valles Centrales, la incidencia de contagios va al alza, por lo que al corte epidemiológico del día de hoy 29 de diciembre, la red hospitalaria para la atención de pacientes COVID-19, se encuentra al 45.9%, es decir hay 282 pacientes internados en las unidades médicas, de los cuales se reportan 40 delicados, cinco estables, 200 graves y 37 muy graves, de este total 63 pacientes se encuentran intubados.

Por sector salud en toda la red estatal, los SSO presentan el 30.2% de ocupación de camas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) se encuentra al 100%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña al 16.7%, SEDENA al 43.6%, el ISSSTE al 83.1%, IMSS al 51.6%, IMSS-Bienestar al 31.5%, Pemex al 58.3%, Semar 5.9% y nosocomios privados con el 25%.

La dependencia indicó que la reconversión hospitalaria en la entidad, ha sido una estrategia fundamental en el manejo y atención de pacientes con COVID-19, ya que ha permitido que las instituciones médicas cuenten con capacidad de atención equitativa y oportuna, no obstante, ante el incremento de casos -sobre todo graves- se están ocupando cada vez más espacios en los nosocomios.

Ante lo cual, el Hospital Militar de Zona 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Santa María Ixcotel, nuevamente como lo hizo en la primera parte de intervención de la pandemia, recibirá a pacientes con la infección del SARS-CoV-2.

Sumado a los cuatro centros de valoración: el hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el General “Doctor Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud Urbano número 1; y así poder garantizar la atención médica a la población que lo requiera.

Finalmente, los SSO hicieron un llamado urgente a la prudencia y la responsabilidad individual para evitar nuevos brotes del virus, principalmente a los jóvenes, a no salir de casa si no es necesario; una sola persona puede ser una barrera contra el virus o un agente propagador de la infección de toda la familia.

FOTO: Archivo

Comentarios

