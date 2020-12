El 78.6% de los 538 casos activos de COVID-19 registrados pertenecen a Valles Centrales: SSO

-Reporta sector Salud 16 muertes más por COVID-19, para un total de 2 mil 104

-Van 27 mil 945 casos acumulados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 29 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que, hasta el día de hoy, la emergencia sanitaria por COVID-19 ha afectado a un total de 27 mil 945 personas en Oaxaca, de las cuales, 25 mil 319 se han recuperado, mientras que, lamentablemente, dos mil 104 han perdido la vida.

Durante el informe epidemiológico de la pandemia, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, indicó que en las últimas 24 horas se notificaron 247 casos nuevos en 71 municipios, así como 16 decesos.

De igual forma, la funcionaria señaló que hay 4 mil 24 pacientes como sospechosos, 12 mil 453 han sido negativos y 538 cursan la enfermedad en etapa activa; de este último número, 423 corresponden a Valles Centrales, es decir, el 78.6% de los casos activos se ubican en esta Jurisdicción Sanitaria, siendo Oaxaca de Juárez la localidad con mayor incidencia al registrar 190.

Detalló que de los nuevos casos que se diagnosticaron en el último corte, 75 son residentes de Oaxaca de Juárez, 14 de Santa Cruz Xoxocotlán y mismo número en Ocotlán de Morelos, así como 12 de Santa Lucía del Camino, 11 de San Juan Bautista Tuxtepec, nueve de Miahuatlán de Porfirio Díaz y ocho de Villa de Zaachila; el resto de los municipios registró un número menor de casos.

Julián Aquino lamentó que, del total de casos confirmados, tres mil 712 corresponden al personal de Salud, de los cuales, mil 100 son médicos, mil 416 profesionales de enfermería y mil 196 trabajadores con otros perfiles.

En relación a la distribución geográfica, aseveró que Valles Centrales acumula 19 mil 133 positivos y mil 90 decesos, el Istmo dos mil 456 y 328 muertes, la Mixteca dos mil 084 y 187 decesos, Tuxtepec mil 959 y 282 perdidas fatales, la Costa mil 423 y 139 decesos; mientras que la Sierra 890 y 78 fallecimientos.

Hizo hincapié en que, del global de personas que han fallecido por la enfermedad viral, el 65.7% son hombres y el 34.3% mujeres; en relación a la incidencia de mortalidad por edad, dijo, los mayores de 65 años y más ocupan el primer lugar con 971 casos, seguido de las personas de 50 a 59 años con 479 notificaciones.

Finalmente, insistió en el llamado urgente a la población para frenar la propagación del virus mediante las medidas de prevención, por lo que reiteró la importancia de quedarse en casa, disminuir la movilidad de las personas, no realizar reuniones o celebraciones de fin de año, así como mantener las acciones de higiene y sana distancia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario