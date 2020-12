Compromiso cumplido, IEEPO entrega de mobiliario, equipo y material a tres mil 215 escuelas

-El director general Francisco Ángel Villarreal, informó que tan solo este año se benefició con los apoyos a 356 planteles educativos de 184 municipios.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de diciembre de 2020.- En una acción sin precedentes para fortalecer los servicios educativos que se brindan en la entidad a niñas, niños y jóvenes, en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se ha dotado de mobiliario escolar, equipo y material a tres mil 215 escuelas, en beneficio de 358 mil 204 estudiantes de toda la entidad, con una inversión de más de 209 millones 637 mil pesos.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, enfatizó que el Mandatario Estatal ha privilegiado el diálogo en todo momento para alcanzar acuerdos que permitan dar cauce a cada una de las peticiones del magisterio, siempre dentro del marco de la legalidad, facultades y competencias de su administración, lo que ha permitido que en una suma de esfuerzos se otorguen los apoyos en atención a las solicitudes de los planteles.

Indicó que para ello, ha sido fundamental la participación de madres y padres de familia, autoridades municipales, legisladoras y legisladores; además de que reconoció el compromiso y alto sentido de responsabilidad de las y los maestros que a pesar de las condiciones que prevalecen por la pandemia, han seguido cumpliendo con su misión de enseñar.

En el año que está por concluir, como parte del Programa de Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, se atendieron a 356 planteles educativos de 184 municipios de la entidad con mobiliario y equipo nuevo por un monto de 39.3 millones de pesos, en beneficio de 48 mil 228 alumnos, informó.

De esta manera, cuando sea posible el regreso presencial a clases, las y los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades de las ocho regiones de la entidad, contarán con mejores condiciones para continuar con sus estudios y preparación académica.

Entre los apoyos entregados se encuentran lotes de mesas, sillas, pizarrones, instrumentos de bandas de guerra, equipos de sonido, pantallas, computadoras, material de aseo, deportivo y de oficina en atención a las solicitudes de los planteles educativos y de crear, construir y crecer en acciones que coadyuven a fortalecer el sector educativo en Oaxaca.

Ángel Villarreal destacó que es compromiso del Gobernador del Estado fortalecer el rubro educativo, por lo cual se continúa realizando la entrega de los materiales y equipos, y atendiendo las necesidades de cada uno de los municipios de la entidad en este tema.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario