Cierra el 2020, con conflicto social en Tuxtepec

-Desde octubre invadieron el Parque Industrial y continúa así



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de atención regional del Gobierno del Estado Víctor Virgen Carrera, informó que se continúa con un conflicto social y es la invasión al parque industrial, que es propiedad del gobierno del estado.



Dijo que está invasión es por parte de un grupo de personas lideradas por Olegario Morales Caligua, quienes arribaron en el mes de octubre y hasta el momento siguen en este espacio, a pesar de que la Secretaría General de Gobierno (segego) ya está tomando cartas en el asunto.



Aseguró que no pueden invadir tierras, “esperemos que logren entender, no se puede estar permitiendo que tomen predio o terrenos que no son de su propiedad”, agregó además de que hace unos días intentaron invadir unos terrenos en el Pedregal, lo que se logró impedir debido a que los vecinos se opusieron pero también porque intervino la policía municipal.



Este tema, aseveró que es el único que está pendiente y van a dar seguimiento para que haya estabilidad y paz social, pero sobre todo hay que darle garantías a los inversionistas y así se reactive la economía en todos los sectores.



Señaló además que ya se terminaron los informes de todos los presidentes de la zona, y que esto además ayudó a que no se presentaran conflictos en estos últimos días, previo a cerrar este año.

