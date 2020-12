Se registran 35 casos nuevos de COVID-19; suman 27 mil 698 acumulados

-Para bajar la curva de contagios, es importante seguir con el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos: SSO

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados al corte de este lunes 28 de diciembre de 2020, 35 contagios nuevos de COVID-19, sumando 27 mil 698 contagios acumulados en toda la entidad.

Así lo dio a conocer el subdirector general de Innovación y Calidad, Héctor Matus Santiago, en representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, quien detalló que se han notificado, 44 mil 111 casos, de los cuales 12 mil 292 han sido negativos, hay cuatro mil 121 sospechosos, 25 mil 162 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan seis decesos, sumando dos mil 088 defunciones de manera acumulada.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 18 mil 949 casos confirmados y mil 082 defunciones, Istmo dos mil 443 y 326 decesos, Mixteca dos mil 068 y 187 muertes, Tuxtepec mil 947 y 281 fallecimientos, Costa mil 410 y 135 defunciones y la Sierra 881 y 77 decesos.

Mencionó que los 35 casos nuevos de COVID-19 se registraron en 15 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de casos presentó con 15; Santa Lucia del Camino, cinco; Santa Cruz Xoxocotlán y San Juan Bautista Tuxtepec dos cada uno; el resto un caso.

Añadió que hay 461 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 361, Mixteca 37, Sierra 19, Costa 17, Istmo 14 y Tuxtepec 13.

De las dos mil 088 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 años y 60 a 64 años con 963, 475 y 302 respectivamente. Por sexo, mil 371 han sido hombres y 717 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

El funcionario destacó que en relación a la ocupación hospitalaria, los SSO presentan un 28.7%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 92%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 33.3%, Sedena 40.9%, ISSSTE 78%, el IMSS régimen ordinario 50.3%, el IMSS Bienestar 30.1%, Pemex 41.7%, Semar 5.9%, Privado 12.5%, haciendo un total para la atención de pacientes con COVID-19 del 43.%, de los cuales el 49.3% son camas sin ventilador y el 30.7% de camas con ventilador.

Finalmente, exhortó a la población con el objetivo de bajar la curva de contagios, por lo que pidió continuar con las medidas sanitarias mediante cinco reglas: uno, quedarse en casa para prevenir contagios; dos, si sales usa cubrebocas y mantén la sana distancia; tres, no hagas fiestas, posadas o reuniones con amigos y familiares; cuatro, las compras las deberá hacer una sola persona de la familia; cinco, si eres positivo de COVID-19, aíslate y llama al número 800 770 8437 para seguimiento médico.

En su intervención el Cirujano Dentista, Omar Sosa Rosas impartió el tema: “Cómo afecta el COVID-19 el servicio de ortopedia dentofacial en la clínica de labio y paladar hendido del hospital de la Niñez Oaxaqueña”, en la que destacó que actualmente no se puede cumplir con las indicaciones de la sana distancia en este servicio.

Esto debido a que la mayoría de los pacientes que posee tratamiento ortopédico y ortodoncia, son niños y adolescentes quienes han sido reportados, como portadores asintomáticos, lo cual eleva el riesgo de contagio del SARS-CoV-2, el virus se puede encontrar en secreciones humanas como la sangre y saliva, por lo tanto es capaz de transmitirse por contacto directo con un individuo.

Destacó que el impacto de la pandemia en la atención del paciente de labio y paladar hendido en el hospital, ha ocasionado la cancelación de agendas, al ser un servicio no esencial.

Otro problema son las maloclusiones (alineamiento anormal de los dientes inferiores y superiores) en un esquema en pacientes que tienen una edad, entre 4 y 5 años en adelante es necesario iniciar el tratamiento de ortopedia dentofacial, pero ante la pandemia es necesario que el paciente se quede en casa y siga las indicaciones sanitarias.

