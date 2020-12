“Raíces Chinantecas” es un reconocimiento a las mujeres de Valle Nacional, que forjan su propia cultura

Señala el director de cultura que este mural creado por el artista urbano Fredie Samuel, se basa también en la riqueza cultural del municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras varias semanas de intenso trabajo, por fin el artista urbano Fredie Samuel hizo entrega del mural “Raíces Chinantecas” una iniciativa de la dirección de Cultura como un homenaje a la mujer vallense, sobre todo a las que aun preservan sus costumbres y arraigo de un legado dejado por sus ancestros, así lo dio a conocer Eruviel Pérez Esteban director de la instancia en este municipio.



Así mismo explicó que todas las imágenes que se encuentran en el mural tienen un significado de la cultura de Valle Nacional, por lo que mencionó la importancia de imprimir estas semblanzas sobre las labores de toda mujer chinanteca, que se refleja en lo cotidiano como la elaboración del huipil de manera artesanal, así también de las diferentes actividades que realizan a diario y que han creado costumbres que han transmitido a través de las generaciones, por lo que reveló la importancia de esta gráfica para la sociedad actual.



Así también explicó que esta obra es con la intención de que las nuevas generaciones, conozcan un poco más de su cultura con el paso del tiempo basándose en la riqueza natural que existe en esta región como la flora, la fauna y paisajes, ademas de las artesanías con las que las mujeres Vallenses han ido forjando su propia cultura y que hoy, esta siendo reconocida con este mural que será un mudo testigo del legado que han ido dejando los ancestros.



Cabe señalar que este mural se encuentra dentro de las inmediaciones del parque infantil, lugar que hace unos meses estuvo a punto de ser demolido para la construcción del banco BIENESTAR y que ahora, se convierte en un lugar de esparcimiento para los visitantes.

