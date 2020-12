Presentan en Tuxtepec, propuestas para el presupuesto participativo 2021

-Son 7 los proyectos, la mayoría enfocados en parques del municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó las propuestas que podrían realizarse a través del presupuesto participativo 2021, y el cual es el resultado del pago de los impuestos de los contribuyentes.

En un evento, en donde estuvieron representantes de varios sectores, el Director de Desarrollo Urbano Antonio Santos Sosa, presentó estas propuestas que son la rehabilitación del mercado avante, el cual está abandonado, además de que se busca remodelar sus locales y así detonando esta zona; la otra opción es un andador lineal en Matamoros entre libertad y Carranza; la remodelación del malecón Víctor Bravo Ahuja, conocido como los Cocos; también está la modificación del Parque Cincuentenario, ubicado en el boulevard Manuel Ávila Camacho esquina Roberto Colorado.

Así mismo, otro de los proyectos es la remodelación del parque Carranza, que incluye iluminación, juegos infantiles y ejercitadores; también está la remodelación del parque Hidalgo que consiste en colocar áreas de jugos infantiles, tirolesa, baños, área recreativa y un muro de escalar.

Estas opciones estarán en una lista que se les entregará a los contribuyentes que acudan a pagar sus impuestos, y así la propuesta más votada es la que se realizará con un 25% de lo recaudado.

El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que con el presupuesto participativo 2020 solo se logró realizar la rehabilitación del drenaje sanitario en tres puntos que fueron Daniel Soto esquina con el bulevar Manuel Ávila Camacho; Daniel Soto entre el bulevar Manuel Ávila Camacho y la calle Ocampo y, Morelos entre las avenidas Carranza y Libertad; invirtiendo 1 millón 902 mil 693 pesos con 64 centavos.

Sin embargo se quedó pendiente una obra, misma que se va a realizar a partir del 11 de enero con una inversión de 4. 5 millones de pesos y es ampliación de banquetas y mejoramiento urbano del tramo Callejón de la noche Triste a la calle Hidalgo.

Por lo que hizo un llamado a los contribuyentes a pagar para que estas acciones se puedan realizar.

