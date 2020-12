En Tuxtepec, continúan con la supervisión para que comercios cumplan con protocolos

Más de mil comercios fueron supervisados en el centro del municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de comercio Jimmy Davis Santos, señaló que están revisando una vez más que los comercios no bajen la guardia, y con esto que cumplan con todas las medidas necesarias, y más en estos momentos en donde los tuxtepecanos empiezan con sus compras de fin de año.

Dijo que más del 90% de los negocios de Tuxtepec se supervisaron para que cumplieran con todas las medidas de sanidad, y esta revisión sigue con la finalidad de que los comerciantes no relajen las medidas en sus establecimientos.

Agregó que más de mil comercios fueron supervisados y siguen verificando que cumplan con estas medidas, además de que se enfocan en aquellos establecimientos grandes en donde se concentran muchas personas, con el fin de que las medidas no se relajen.

Entre las medidas que los comerciantes deben de cumplir en sus locales son negarle el acceso a quienes no porten el cubrebocas, contar con un filtro sanitizante a la entrada de su establecimientos y deben en este filtro obsequiar el gel antibacterial, un tapete sanitizante saturado de solución de cloro y los vendedores, usar careta y cubre bocas y desinfectar constantemente las áreas, además de tener un acrílico de ser necesario.

Así mismo, el director puntualizó que en el caso de los ambulantes, se han supervisado y se les ha entregado su cubre bocas para que lo porten, así como una careta, y con esto evitar que se expongan.

