Emisiónate, la voz de las y los escolares, serie radiofónica del IEEPO para las y los jóvenes-

–El director general Francisco Ángel Villarreal, reconoció y felicitó la labor y creatividad de las y los alumnos que participaron en las producciones.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de diciembre de 2020.- La radio, un medio de comunicación que cada día es más vigorosa, aumentó su audiencia con la llegada de la pandemia por COVID-19, ya que se ha ajustado en buscar distintas formas de envío de audio a distancia como el uso del internet u otras plataformas digitales. Es el caso de las Radios Escolares del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que han estado vivas, a pesar de la contingencia.

Por esta iniciativa, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, reconoció y felicitó la labor y creatividad de las y los alumnos, que en cada producción ponen su sello particular, así como de las instituciones educativas en donde cursan sus estudios.

La responsable del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del IEEPO, Verónica Arlette Victoria Velasco, informó que en alianza con la Universidad José Vasconcelos, a través de Radio Univas, en el mes de agosto inició Emisiónate, la voz de los escolares, una serie radiofónica donde se abordaron contenidos formativos a través de entrevistas a especialistas, quienes proporcionaron información relevante y pertinente a las audiencias juveniles.

Indicó que en este periodo de transmisiones, que concluyó el pasado 10 de diciembre, participaron locutores y locutoras de las radios escolares: Radio JTB, la voz estudiantil de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet; Radio Joven 108 de la Escuela Secundaria Técnica 108; Radio Desafío de la Escuela Secundaria José María Bradomín y Radio Mundo Azul, de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet.

En 16 emisiones se trataron temas como: Cuidando las emociones de las y los adolescentes, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las redes sociales en la educación, herramientas directivas ante los nuevos retos escolares, una adecuada alimentación, la importancia de la salud física, emociones y cambios fisiológicos en los adolescentes, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de adicciones y Mitos del amor romántico.

También, las violencias en los hogares, prevención del acoso escolar, la producción cinematográfica, la música y la lectura, cerrando esta segunda temporada con la charla la radio y la juventud que tuvo la participación del maestro Gabriel Sosa Plata, Director General de Radio Educación y Livia Yael Nava Moreno, locutora de Radio Educación, quienes compartieron con las y los adolescentes de las Radios Escolares en Oaxaca, sus experiencias de producir radio educativa.

En esta última emisión, el Director de Radio Educación, reconoció el ejercicio profesional que se está realizando con las Radios Escolares, ya que consideró un aliento y una gran aportación producir este tipo de programas para contribuir en la resolución de problemas y lograr cambios sociales mediante la producción y difusión de contenidos por la radio. Así mismo invitó a las y los participantes de Emisiónate, a continuar con esta práctica radiofónica.

Por su parte, Livia Yael Nava Moreno, locutora de Radio Educación, convocó a las y los jóvenes locutores de las Radios Escolares a seguir siendo agentes de cambio en sus comunidades a través de la radio. “Impulsar la educación, la cultura, que nos ayuden a la promoción de valores, es una tarea y responsabilidad que como productores de radio tenemos”, concluyó.

En la emisión final, la responsable del Departamento de Radios Escolares del IEEPO, Verónica Arlette Victoria Velasco expresó su reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los locutores y locutoras participantes en esta segunda temporada de Emisiónate, la voz de los escolares, pues a pesar de la pandemia, la radio sonó y sonó extraordinariamente con voces y talentos nuevos que se están involucrando en los medios de comunicación de manera dedicada, comprometida y responsable, transmitiendo contenidos de calidad a sus audiencias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario