A pesar de operativos, continua la venta de pirotecnia en la ciudad de Oaxaca

-Los ambulantes argumentan que debido al covid-19 no hay empleos, por lo que de esta manera consiguen ingresos para llevar a sus familias

Redacción

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, ambulantes que se dedican a la venta de juegos pirotécnicos se instalaron nuevamente este martes frente a la Central de Abastos, esto, a pesar de que la venta de pirotecnia está prohibida, además de que ya se han realizado operativos por parte de la policía Municipal y Estatal.

Y es que desde el mediodía, colocaron sus puestos sobre el camellón del Periférico con todo tipo de artículos de pirotecnia, los cuales representan un peligro para quienes los manipulan.

Asimismo, el pasado viernes, elementos de seguridad llevaron a cabo un operativo para decomisar la pirotecnia y retirar a los ambulantes de esta zona, sin embargo, este grupo de comerciantes insiste en seguir vendiendo estos productos de manera ilegal, argumentando que debido al covid-19 no hay empleos, por lo que de esta manera consiguen ingresos para llevar a sus familias.

Cabe mencionar, que el pasado 24 de diciembre, en el municipio de Ocotlán de Morelos, un niño de nueve años de edad, perdió los dedos de la mano derecha y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo y rostro, luego de que le explotara un cohete.

En Oaxaca solo pueden producir y llevar a la venta estos explosivos con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario