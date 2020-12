A más de 2 años de su cierre, inauguran puente de San Bartolo en Tuxtepec

-La inversión fue de más de 2 millones de pesos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el año 2018, fue cerrado el Puente peatonal de San Bartolo, debido a que estaba en mal estado, este martes con pirotecnia fue inaugurado para beneficio de los habitantes esta comunidad así como de Tuxtepec.

En el marco de esta inauguración, el Director de Obras Alfonso Clara Ortela informó que esta rehabilitación tuvo una inversión de 2 millones 452 mil 654.28 pesos, y son 171 metros de longitud así como 1.5 metros de ancho.

Explicó que los trabajos que se realizaron fueron el desmontaje del puente anterior, el retiro de cables y toda la estructura, posteriormente se colocó todo, así como los tablones se sustituyeron placas anti-derrapantes, rampas de acceso, pintura, iluminación y los trabajos necesarios para la entrega.

Este puente fue cerrado en el mes de noviembre del 2018, ya que en un recorrido que realizó Protección civil municipal constató que estaba en mal estado, tanto en la malla que lo rodeaba como en los tablones, lo que los orilló a cerrarlo y evitar algún accidente, ya que aun así era utilizado.

Posteriormente, el presidente municipal en turno Fernando Bautista Dávila, anunció en enero el proyecto del puente San Bartolo anunciando que sería innovador para atraer el turismo, siendo en marzo que se dio el banderazo aunque los trabajos iniciaron meses después, siendo hasta este martes que se logró inaugurar.

