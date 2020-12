Marimbista tuxtepecano, ameniza taquerías y restaurantes para llevar el sustento a casa

-A pesar de la pandemia y la suspensión de eventos, ha tenido que salir a buscar el sustento diario.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Don Herminio Hernández Santiago originario de San Juan Bautista Tuxtepec, quien tiene 30 años como marimbista es uno de los tantos músicos de la región que ha tenido que salir a buscar espacios en taquerías y restaurantes y así, obtener unos cuantos pesos para llevar el sustento a casa ya que la pandemia le ha afectado mucho.

Nos cuenta que su gusto por la música y la marimba nació gracias a que en una ocasión, tuvo la oportunidad de ver a otros jóvenes tomar clases de marimba y fue en ese momento que no perdió tiempo de acercarse y con el simple hecho de observar como instruían a los demás, fue que él aprendió.

Por lo que durante estos años siempre ha tratado de mantenerse vigente con las melodías, por lo que hasta el momento cuenta con un repertorio extenso y esto, le ha dado la oportunidad de amenizar muchos eventos privados pero por la situación del COVID 19, los eventos han sido cada vez menos.

Comentó que durante estos años como marimbista, siempre se ha topado con altas y bajas pero jamás, ver morir a muchos de sus compañeros músicos pese a la pandemia, pero a pesar de esto y los miedos, no ha tenido opción ya que así como él, muchos se encuentran en la necesidad de salir a buscar el sustento.

Por ello pidió a todos aquellos que lo vean amenizando en una de las taquerías del centro de la ciudad de Tuxtepec, que no duden en apoyarlo o bien contratarlo para algún evento en particular contactándolo al teléfono 2871521706.

