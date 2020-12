Asciende a 27 mil 663 casos acumulados de COVID-19 en Oaxaca

–Se registran 31 casos nuevos y tres defunciones en las últimas 24 horas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de diciembre de 2020.- “Estamos iniciando la segunda semana del semáforo naranja en Oaxaca, en medio de una de las épocas más significativas para las familias, el fin de año, ello debe invitarnos a reflexionar y tomar conciencia de que lo verdaderamente es importante en la vida: la salud y la familia”, aseveró el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

Al dar a conocer que tienen registrados al día de hoy, 31 nuevos casos de COVID-19, que suman 27 mil 663 acumulados en la entidad.

Así también señaló que hay 44 mil 027 notificaciones, 12 mil 253 han sido negativos, cuatro mil 111 son sospechosos, 25 mil 014 se han recuperado de la enfermedad y se contabilizaron tres decesos más, que al corte de este 27 de diciembre contabilizan dos mil 082 defunciones.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) puntualizó que para este domingo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 18 mil 923 casos positivos, Istmo dos mil 439, Mixteca dos mil 067, Tuxtepec mil 944, Costa mil 410 y la Sierra 880.

Sostuvo que los 31 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 15 municipios, siendo los que mayor incidencia: Oaxaca de Juárez con 10, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco con cuatro, respectivamente, así como Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo y Ayoquezco de Aldama con dos cada uno, el resto un caso.

Añadió que hay 579 casos activos, de los cuales, Valles Centrales registra 451, Mixteca 54, Sierra 22, Costa 20, Istmo 19 y Tuxtepec 13.

Agregó que del total de defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 960, 473,302, respectivamente. Por sexo, mil 367 son hombres y 715 mujeres, las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

El titular de los SSO, dijo que hay una ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes con COVID-19 del 40.6 %, del cual, el 44.5% son camas sin ventilador y el 32% con ventilador.

Hizo hincapié que durante este 2020, el sector Salud ha luchado incansablemente contra el COVID-19, a través de largas jornadas de atención médica en los hospitales y centros de salud, capacitándose permanentemente contra un enemigo mortal, y recordando a la ciudadanía que la mejor manera de protegerse, es la prevención.

El funcionario exhortó a la población a no bajar la guardia, a continuar con el uso correcto del cubrebocas, el lavado o desinfección frecuente de manos, la sana distancia, y principalmente, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

“El 2020 está por terminar, pero la lucha por la salud continúa y necesitamos de todas y todos para proteger a las familias oaxaqueñas; cuídate, así estarás cuidándonos a todos, recuerda que en estas fechas el mejor regalo es la salud”, concluyó.

