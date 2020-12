Se manifiestan en el Palacio de Oaxaca familiares de los desaparecidos en San Miguel Cajonos

-Hace 3 años que dos de sus compañeros fueron privados de la libertad, responsabilizan a vecinos de San Pedro Cajonos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Al medio día de este domingo familiares de Álvaro Bernardo Reyes y Federico Cruz Morales oaxaqueños desaparecidos hace ya 3 años en el municipio de San Miguel Cajonos en el paraje conocido como “Las calavera” del Monte de San Miguel y por quienes hasta ahora no han tenido una respuesta favorable en relación a las investigaciones por parte de la Fiscalía de Oaxaca y en donde responsabilizan a vecinos de San Pedro Cajonos, quienes presuntamente fueran los responsables de haberlos privado de su libertad, torturarlos y asesinarlos.

Obed Cruz Ortega hijo de uno de los desaparecidos, hizo el llamado a las autoridades responsables de la investigación en curso y a los medios de comunicación en la difusión de esta conferencia de prensa, a 3 años de haber sido agredidos y desaparecidos; El Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales y al Secretario del Consejo de Vigilancia de San Miguel Cajonos, ante la nula respuesta por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

A pesar de que varias instancias han intervenido en la búsqueda de los ciudadanos de Cajonos y por el hecho de no tener información sobre el paradero de Álvaro y Federico, piden que actúen de forma pronta en las carpetas de investigación ya integradas, por que al momento no ha habido avances en relación a los hechos cometidos desde el pasado 27 de diciembre del 2017.

“Por qué vivos se los llevaron, vivos los queremos” así fue como lo expresaron frente al palacio de gobierno de Oaxaca.

