Instalan monumento al “ponitero” en Loma Bonita

-Se espera que en los próximos días sea inaugurada por las autoridades municipales

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En la entrada principal de Loma Bonita, se instaló un monumento al “ponitero”, como una forma de mostrar la identidad de este municipio de la cuenca del papaloapan y que es conocido como la “capital mundial de la piña” pues este producto se cultiva en Loma Bonita.

Hasta el momento esta estatua no ha sido inaugurada por las autoridades municipales, sin embargo es posible que el acto inaugural se realice antes de que termine el 2020, ahí mismo se dará a conocer el nombre del artista, el costo que tuvo la elaboración de la estatua y si se colocarán otro tipo de monumentos en el municipio.

Cabe mencionar que el diseño de la estatua es muy parecida a la del “platanero” que se ubica en la comunidad de San Bartolo, incluso hay algunas personas que han criticado su diseño tal y como en su momento se hizo con la estatua del “platanero” o la del “cañero” que están en distintos puntos del municipio de Tuxtepec

El “ponitero” es la persona que trabaja en la cosecha de la piña, llevando en su espalda un “ponitero” en dónde almacena esta fruta, incluso en la presentación de la delegación de Loma Bonita dentro de la Guelaguetza, se representa la forma en que se cosecha la piña.

