Familiares y amigos marchan en Xoxocotlán por la muerte de la ciclista Gabriela Soto

-Al grito unísono exigen justicia para Gabriela, cárcel para el responsable y revocación de la concesión de transporte.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este domingo marcharon pacíficamente, amigos y familiares de la maestra Gabriela Soto, ciclista atropellada por un autobús de pasajeros de la ruta Zaachila Yoo, el pasado 18 de diciembre sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en Oaxaca, exigiendo justicia por su muerte y cárcel para el asesino, se observaba en las pancartas que portaban, algunas personas a pie y otras en bicicletas.

El tío de Gabriela Augusto Lamer expresó en exclusiva para este medio de comunicación que personalmente la familia busca justicia por su muerte, aunado a eso buscan que las autoridades actúen de forma más severa, para el castigo a los responsables de este tipo de infortunios, por mencionar algunas opciones, es el cancelamiento de la licencia de manejo a conductores relacionados con estos accidentes y la revocación de las concesiones en el caso del servicio de transporte público.

Piden que la muerte de la ciclista sea tomada como ejemplo para que pongan especial atención en este tipo de accidentes y que no vuelvan a ocurrir, ya que como es ocurrente en varias líneas de transporte carrerearse por ganar pasaje, lo que provoca un mal manejo de las unidades, siendo tal el caso de haber invadido el carril destinado para ciclistas y desafortunadamente el pasado 18 fuera Gabriela alcanzada por el autobús provocándole una muerte casi instantánea.

Señaló que buscan que la Secretaría de movilidad y autoridades municipales intervengan; “ya que los transportistas siempre se salen con las suya”

