David Aguilar Hernández líder de la CROC, se registra como precandidato de MC

-Buscará la Diputación Local por el distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Dirigiente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) David Aguilar Hernández, se registró como precandidato ante el Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), a la Diputación Local del distrito con 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino.

El Coordinador de la Comisión Política Estatal de MC Ricardo Coronado Sangines, dijo que la aceptación que tiene Aguilar Hernández es buena en el distrito 12, por lo que asegura que ganará la contienda electoral del próximo seis de junio, sobre todo por el acercamiento que tiene con la gente, quienes afirmó lo ven bien para que sea su representante en el Congreso Local.

David Aguilar Hernández tiene 24 años de edad y hasta el momento es el precandidato más joven de MC, en ese sentido Coronado Sangines dijo que en este instituto político se le da espacios a los jóvenes, no solo para que sean brigadistas, sino para que sean candidatos, cumpliendo así uno de los principio dictados por Dante Delgado Ranauro, de que los jóvenes participen en la política.

En materia legislativa el precandidato dijo que interpuso una iniciativa para proteger el trabajo de los artesanos, para evitar que se sigan plagiando sus textiles, esta iniciativa dijo fue aprobada por la legislatura, gracias al respaldo que le dio la Diputada priísta Yarith Tannos, pues lamentablemente hay personas que compran los bordados a los artesanos a precios bajos y luego los venden más caros.

Finalmente agradeció el respaldo de MC por abrirle las puertas para registrarse como precandidato a Diputado Local, además dijo que impulsará proyectos que beneficien a los jóvenes, así como generar proyectos que permitan la reactivación económica de los sectores que han sido afectados por la pandemia.

