OMS estudia nueva cepa covid

Con la reapertura del estratégico puerto de Dover, el Reino Unido empezó a salir del repentino aislamiento al que le sometieron sus vecinos europeos tras el descubrimiento de una variante de covid-19, mientras otra nueva cepa, proveniente de Sudáfrica, genera aún más preocupación.

Las autoridades británicas anunciaron el miércoles que identificaron dos casos de otra variante del virus, “altamente preocupante” porque es “más contagiosa”, llegada de Sudáfrica, país con el cual se implementaron “inmediatamente” restricciones de viajes.

Esta cepa sudafricana “parece haber mutado más que la nueva variante que fue identificada en Reino Unido”, dijo el ministro de Salud británico, Matt Hancock.

Por primera vez desde el domingo, varios vehículos con pasajeros pudieron cruzar el canal de la Mancha y llegaron el martes por la noche al puerto francés de Calais procedentes de Dover, en el sureste de Inglaterra, constató la AFP.

Pero camioneros polacos en torno a Dover, varados en espera de un test negativo de covid-19, manifestaron su frustración.

“Hace dos días que estamos aquí, sin duchas ni agua para beber ni alimentos”, dijo Paytricia Szeweczyk, madre de dos niñas, expresando su “enojo con Francia”.

Laurent Beghin, en cambio, protestó por la actitud de las autoridades. “Ya le dije a mi jefe que no vale la pena que me envíe otra vez a Inglaterra. Nos trataron como animales”, lamentó.

Rutas cortadas

“Por fin”, celebró una pasajera del tren Eurostar en la estación del Norte de París. El tren que llegó a las 12H47 hora local (11H47 GMT) fue el primero desde Londres en arribar a la capital francesa en dos días.

Francia, Bélgica, Holanda y República Checa autorizaron el miércoles el regreso del Reino Unido de sus conciudadanos y residentes en su territorio o en la Unión Europea (UE), siempre y cuando cuenten con un test negativo de covid-19.

Del lado británico, los dueños de restaurantes están sufriendo la situación, como Pascal Aussignac, un chef con estrella Michelin que vive en Londres desde hace 22 años y que contaba con las ventas de Navidad para recuperar su salud financiera después de un año calamitoso debido a la pandemia.

“Tengo cincuenta capones y patos esperando en el lado francés, nunca llegarán a tiempo para la comida de Navidad”, dijo el martes a la AFP.

Los restaurantes tuvieron que cerrar la semana pasada durante la crucial temporada navideña.

Una buena noticia proveniente de Reino Unido: los datos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el grupo AstraZeneca fueron presentados a la autoridad regulatoria, allanando el camino para su validación, anunció el ministro Hancock.

El Reino Unido ya aprobó una primera vacuna, la de Pfizer y BioNTech, enviada desde principios de mes a las poblaciones más vulnerables.

Canadá, por su parte, anunció que autorizó la vacuna de Moderna después de dar luz verde a la de Pfizer-BioNTech el 9 de diciembre.

Alemania, que como decenas de países también cortó las conexiones con Reino Unido, no anunció cambios en sus restricciones, previstas hasta el 6 de enero. España, por su parte, sólo permite la repatriación de sus nacionales.

Reunión de la OMS

En este contexto, la rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizaba el miércoles una reunión para discutir estrategias para tratar la variante del coronavirus.

La campaña de vacunación en la UE comenzará el domingo, después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) diera su luz verde el lunes a la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Este miércoles, Suiza empezó su propia campaña: una mujer de más de 90 años en el cantón de Lucerna se convirtió en la primera paciente en recibir la vacuna en la Europa continental. El Reino Unido ya comenzó a vacunar hace dos semanas.

Irlanda volverá a confinarse entre el 24 de diciembre y el 12 de enero, con algunas excepciones en Navidad.

