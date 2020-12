Los SSO cuantifican 27 mil 577 casos acumulados de COVID-19, hoy 109 pacientes nuevos

-Dos mil 079 fallecimientos en lo que va de la pandemia

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de diciembre de 2020.- 109 personas más dieron positivo a COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de casos confirmados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llegó a 27 mil 577; además, se notificaron dos decesos más, de ahí que el número de fallecimientos ascendió a dos mil 079.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este viernes se notificaron un total de 12 mil 229 muestras que resultaron negativas, cuatro mil 040 están como sospechosas y 24 mil 776 personas se han recuperado de la infección.

Refirió que por el momento hay 736 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 558, Mixteca 86, Istmo y Sierra notificaron 29 respectivamente, así como Costa 20 y Tuxtepec 14.

Agregó que se identificaron 39 municipios con la presencia de nuevos contagios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 30, Santa Lucía del Camino con ocho, Santa Cruz Xoxocotlán con siete, Salina Cruz, Santa María Atzompa, Villa de Tamazulapam del Progreso, con cuatro cada uno, el resto tres, dos y uno.

Mencionó que del personal de salud que ha dado positivo, mil 092 son médicos, mil 400 personal de enfermería y mil 177 otros trabajadores del sector.

Respecto al informe de mortalidad por el virus, el funcionario dijo, que el grupo de edad más afectado es de 65 y más años con 958, seguido de 50 a 59 con 473, y el de 60 a 64 con 301; por sexo, mil 365 con hombres y 714 mujeres.

Puntualizó que la entidad tiene hasta el día de hoy, el 37.7% de ocupación hospitalaria para la atención de la pandemia por COVID-19, el 43.9% corresponde a camas de observación, y el 27.5% a camas con mecanismo de respiración artificial.

Casas Escamilla reiteró su exhortó principalmente a los grupos de población de riesgo a permanecer en resguardo domiciliario si no es necesario salir. “Es de suma importancia que la población siga implementando las medidas de protección como la sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado constante de las manos, ya que de esta manera lograremos bajar la incidencia de contagios”.

