Llega a México el segundo lote de vacunas contra Covid-19

–A la Ciudad de México llegaron 34 mil 125 dosis y a Monterrey, Nuevo León, arribaron otras 8 mil 775 vacunas para seguir con la jornada de vacunación.

EL UNIVERSAL

Esta mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un avión con el segundo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech para atender el Covid-19.

A la capital del país llegaron 34 mil 125 dosis y a Monterrey, Nuevo León, llegarán otras 8 mil 775 vacunas para seguir con la jornada de vacunación.

Las dosis fueron enviadas desde Puurs, Bélgica, y llegaron a la capital del país en un vuelo procedente de Cincinnati. La empresa DHL fue la encargada de la transportación.

Apenas hace tres días aterrizó en el AICM el primer lote de vacunas anticovid con tres mil dosis, las cuales ya fueron aplicadas y ahora se extenderá la aplicación de insumos a personal médico.

Las primeras vacunas

El 23 de diciembre, alrededor de las 09:00 horas, aterrizó en México un avión con el primer lote de vacunas de Pfizer y BioNTEch para atender el Covid-19.

El 24 de diciembre, se realizó la primera jornada de vacunación contra Covid, se aplicó a personal de salud.

La enfermera María Irene Ramirez, jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva en el hospital Ruben Leñero, de 59 años, fue la primera que se ofreció voluntariamente a ser vacunada.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en el primer día de vacunación en el país se presentaron 24 eventos atribuibles a la vacunación, es decir, existieron reacciones.

