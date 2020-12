Hospitalizan a Nacho Ambriz por Covid-19

josecardenas.com

El Club León informó a través de un comunicado en sus redes sociales que su director técnico Ignacio Ambriz tuvo que ser hospitalizado tras presentar un cuadro de neumonía a causa de Covid-19.

“El profesor Ignacio Ambriz fue internado como medida preventiva al presentar uncuadro neumónico por SARS-Cov-2”.

“Nuestro entrenador se encuentra estable y bajo observación médica, evolucionando de manera estable”, notificó el comunicado.

A poco menos de dos semanas de que levantara el título de campeón de la Liga MX con La Fiera, Nacho Ambriz se encontraba en su periodo vacacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario