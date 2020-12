Trabajadores de la salud de Tuxtepec, viajan a México en apoyo a la lucha contra el covid

-Entre enfermeras y personal administrativo y se unirán otros 10 más, de la ciudad de Oaxaca

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este martes en vísperas de las fiestas navideñas, 10 trabajadores de la salud del IMSS en Tuxtepec, viajaron a la ciudad de Oaxaca para posteriormente reunirse con otros trabajadores y partir rumbo a la ciudad de México, debido a la gran cantidad de casos de covid que diariamente se confirman.

Fueron 7 los enfermeros que viajaron, pero además 3 que son parte del personal administrativo; su apoyo será ya que días pasados la ciudad de México regresó al semáforo rojo en este semáforo epidemiológico, por lo que se solicitó el apoyo de trabajadores de la salud, por lo tanto serán 20 del estado de Oaxaca que arriben a México, 10 de Tuxtepec y 10 de Oaxaca.

Al momento que se iban, familiares de estos trabajadores fueron despedidos, ya que estarán estas fiestas decembrinas luchando contra el covid, ya que van a estar por tiempo indefinido.

Los trabajadores que a partir de este miércoles se integran a la lucha contra esta enfermedad pidieron a la ciudadanía cuidarse y no bajar las medidas, para que los casos de covid no sigan aumentando en el municipio.

