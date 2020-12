Se registran 148 casos nuevos de COVID-19; suman 27 mil 182 casos acumulados

-Al salir de casa por necesidad, haz de tu cubrebocas algo normal, aplica sana distancia y lávate las manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de diciembre de 2020.- El coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control del COVID-19, Rubén Coronado García, en representación del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que este martes se han registrado 148 casos nuevos, con los que suman 27 mil 182 acumulados en la entidad.

Agregó que se han notificado 43 mil 173 casos, de los cuales, 11 mil 946 han sido negativos, cuatro mil 045 son sospechosos, 24 mil 356 se han recuperado, y se contabilizan 13 decesos que suman dos mil 057 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 18 mil 552 casos confirmados y mil 059 defunciones; la región del Istmo dos mil 413 y 324 fallecimientos; la Mixteca registra dos mil 041 casos confirmados y 183 pérdidas humanas.

Mientras que Tuxtepec contabiliza mil 933 casos confirmados y 281 defunciones; la Costa mil 386 y 134 fallecimientos, y la Sierra 857 y 76 muertes.

Coronado García dijo que los 148 casos nuevos se distribuyen en 43 municipios, siendo los que el mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 32, Huajuapan de León 24, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, El Barrio de la Soledad siete, Santa Lucía del Camino seis, San Bartolo Coyotepec cinco y el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Mencionó que actualmente existen 780 casos activos, de los cuales, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 587, la Mixteca 87, la Costa 36, la Sierra 29, el Istmo 28 y Tuxtepec con 13 casos.

Añadió que de las dos mil 057 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 945, 467 y 300 respectivamente. Por sexo, mil 352 son hombres y 705 mujeres, las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

El funcionario destacó que en relación a la ocupación hospitalaria, los SSO presentan un 23.9 %, el HRAEO 100 %, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7 %, Sedena 36.4 %, ISSSTE 63.9 %, el IMSS régimen ordinario 43.9 %, el IMSS Bienestar 31.5 %, Pemex 8.3 %, Semar 5.9 % y las unidades privadas un 75 %; por lo que hay un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 39.5 %, de los cuales, el 48 son camas sin ventilador y el 24.7 % de camas con ventilador.

Puntualizó que es importante que “conviertan su mascarilla en una parte normal al convivir en sociedad, además de lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla y después de quitársela, aseguren que el cubrebocas tape nariz, boca y mentón para que esten protegidos”.

Finalmente, sostuvo que es de vital importancia evitar áreas cerradas, el contacto cercano de diferentes familias o lugares de trabajo, las reuniones están prohibidas, es muy negativo tener estas reuniones y es mejor estar al aire libre, “si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos”.

Comentarios

