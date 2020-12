Reitera Secretario de Salud llamado a Oaxaqueños para quedarse en casa, evitar fiestas o reuniones para no saturar unidades médicas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 23 de diciembre de 2020.- En entrevista, el titular de los Servicios de salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, hizo un llamado a la población a quedarse en casa para evitar contagios por COVID-19, y por ende evitar la saturación de las unidades hospitalarias.

Añadió que ante el repunte de casos es prioritario ser solidarios con el personal de salud que se encuentra en las unidades médicas brindando la atención requerida a la población, ya que se ha visto que en los centros comerciales, hoteles, mercados públicos y zócalo de la ciudad, se registra una gran movilidad de personas, algunas de ellas sin la protección necesaria para evitar contagios por COVID-19.

Recordó que durante el semáforo naranja que se implementó del 21 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, se disminuye el aforo de personas en hoteles a un 20%, 40 en restaurantes, 50 en estéticas o peluquerías, 75 en mercados públicos y supermercados, 50 en parques, 50 en gimnasios, y todos los centros nocturnos y bares deben permancer cerrados.

Asimismo, se debe repetar el aforo del 25% en cines, teatros y museos, el 25 en centros comerciales y religiosos, y se suspenden todos los eventos masivos. Pidió a la ciudadanía que de presentar síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria, pueden llamar al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT UIES) 800 770 8437 para orientación médica.

Informó a la población que en Oaxaca capital y la zona metropolitana se cuenta con cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios: ubicados en el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud Urbano 1 de los SSO.

El titular de los SSO destacó que al corte del día de hoy, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, registra una ocupación hospitalaria del 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66, Hospital de San Pablo Huixtepec 90, presidente Juárez del ISSSTE 90, Hospital General de Zona 1 del IMSS 66, Reyes Mantecón 52, Hospital Móvil 30, Sedena 10 y Hospitales Privados 75%.

Ante este panorama, enfatizó que depende de “nosotros, la responsabilidad de cuidarnos, no salir a la calle, no hacer fiestas, cuidarnos, y cuidar a nuestros seres queridos, ya que el mejor regalo que podemos dar a nuestra familia es salud”.

Casas Escamilla, pidió a los padres y madres de familia estar atentos a sus hijos e hijas menores de cinco años, ya que durante esta época decembrina los accidentes por quemaduras en el hogar aumentan, esto debido a la pirotecnia y falta de supervisión de los adultos.

Finalmente, dijo que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se trabaja en equipo con las autoridades municipales sobre las medidas preventivas contra el COVID-19, entre ellas el uso correcto del cubrebocas en espacios públicos y cerrados, aplicar la sana distancia, el lavado frecuente de manos y suspender eventos o aglomeraciones.

Comentarios

