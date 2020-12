Prioriza Presidente de Loma Bonita, abastecer de agua a comunidades

-Pero además se rehabilitaron los pozos de la cabecera



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, el Presidente Municipal de Loma Bonita, Raymundo Rivera informó que siguen trabajando en el sistema de agua de varias comunidades, y poco a poco van a ir mejorándolo para que ya no sufran de la escases de este líquido.



En el marco de la inauguración del sistema de agua potable en la comunidad de Jobal Nuevo, dijo que el agua va a ser para todos, y más para las comunidades que en los últimos años han sido olvidadas como son las Tres Sofías, Arroyo La Palma, Desparramadero, Pancho Villa, 20 de noviembre y otras más.

Aseguró que han llevado este servicio ya que saben la necesidad que hay en el campo, pero además en la cabecera se buscó mejorar las condicione de los pozos, para que se dejara de sufrir de la falta de este liquido, situación que ha sido bien vista por los lomabonitenses.

Por su parte el Agente de esta comunidad, William Muñoz señaló estar agradecidos ya que por muchos años han carecido de este líquido, y únicamente les abastecían por un rato, por lo que ya no sufrirán de la escases del agua.

