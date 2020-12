Marchan Triquis desplazados en Oaxaca, son diez años de impunidad, injusticia y abandono denuncian

-Exigen liberación de presos políticos y auditoría por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las investigaciones



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con una marcha, desplazados de la zona Triqui marcharon este miércoles por algunas calles de la capital oaxaqueña, para denunciar que ya son más de diez años de impunidad, injuticia y abandono por parte de las autoridades estatales, pues a la fecha estas familias no pueden regresar a sus lugares de origen.

La marcha partió del paseo Juárez el llano hacia el zócalo capitalino, en dónde los desplazados reclamaron a las autoridades que en diez años no han podido solucionar el conflicto que existe en la zona, incluso dijeron que si el gobierno no los quiere ver en la capital, pues que genere las condiciones para que regresen a sus comunidades.

Son alrededor de 35 familias las que cuentan con medidas cautelares y son por lo menos unas 500 personas las que fueron desplazadas de manera violenta de sus comunidades, por ello es que durante la marcha pidieron que se cree un grupo de investgación independiente, para que se dén a conocer las causas que provocaron el desplazamiento forzado de estas personas en septiembre de 2010.

Asimismo exigieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humano, que haga una auditoría a los recursos que se han dado en estos diez años, para la realización de las investigacione, así como el que las autoridades den a conocer cuáles han sido los avances reales.

Otra de las demandas es la liberación de Miguel Ángel Velasco Álvarez, Roberto Cárdenas Rosas, Juliantino García Ramírez y Reynaldo Martínez Álvarez, quienes afirman son presos políticos.

