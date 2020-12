Gobierno de Tuxtepec pide disciplina en medidas sanitarias para evitar repunte de Covid

-“Tenemos que aprender a vivir de una manera no tan restrictiva pero con más cuidados durante el tiempo que demore esta pandemia: Abel Jiménez

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal a través de la Jefatura de Salud hace un llamado a la población de Tuxtepec y toda la región de la Cuenca del Papaloapan a no relajar las medidas de prevención de contagios de Covid-19, y sostener el esfuerzo que se ha mantenido desde hace 9 meses que inició la pandemia, al recordar que el estado de Oaxaca en lugar de avanzar, retrocedió en el Semáforo Epidemiológico al detectarse un incremento de casos positivos del nuevo coronavirus.

El Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, dijo que oficialmente la Jurisdicción Sanitaria 03, reportó que en los últimos meses se estaban presentando entre 2 o 3 casos positivos de Covid-19 por semana, sin embargo durante este mes de diciembre ya se tienen diagnosticados 50, lo que representa la posibilidad de que se dé un repunte no solo en Tuxtepec sino en la región, además de que se han registrado 5 defunciones y están en proceso de diagnóstico 15 casos más.

Mencionó que ante el peligro de un repunte de contagios de coronavirus es imperativo que la población no baje la guardia, que convierta en hábito las medidas de prevención contra el SARS-CoV-2 para de esa manera poner una barrera al virus que provoca el Covid-19.

Además, dijo que una de las acciones responsables de la ciudadanía es mantenerse informada a través de fuentes confiables que le permitan aprender a convivir con esta situación para poder vivir de una forma no tan restrictiva pero mucho más disciplinada durante el tiempo que demore esta pandemia.

