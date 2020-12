En terminal de Tuxtepec, a través de módulo identificarán a pacientes con síntomas de covid

-En este filtro, los pasajeros con algún síntoma podrán acercarse y posteriormente se le realizará la prueba

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la llegada de cientos de visitantes durante esta temporada decembrina, la Jurisdicción Sanitaria número 3 reforzó los módulos sanitarios, en donde buscan identificar a los ciudadanos que presenten algunos síntomas de covid y posteriormente hacerle la prueba.

Personal responsable del módulo informó que con estos filtros se van a identificar a los pasajeros que presenten algún síntoma y de ser así, se le llevará al módulo de toma de muestras para hacerle la prueba y en 15 minutos se les entregará el resultado.

Los síntomas que tuvieron que haber presentado en los últimos 10 días, son fiebre, tos, dolor de cabeza, perdida del gusto u olfato, así como dificultad para respirar, por lo tanto tras rellenar un formulario se les realizará la prueba.

De ser positiva la prueba se le tendrá que informar a los pasajeros que viajaron con él, para que se aíslen ya que podrían haberse contagiado en el transcurso del día.

Así mismo, recomendaron a los ciudadanos a cuidarse y no viajar por el momento, para evitar que los casos se covid aumenten en el municipio, y sobre todo pidieron a la población seguir con las medidas necesarias.

Comentarios

