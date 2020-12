Con campaña “Por una Navidad sin covid” buscan en Valle, contener los contagios

-Señala el Director de Salud, que existe la preocupación con la llegada de cientos de visitantes en las últimas horas provenientes del Estado de México y la CDMX.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- Con el fin de contener la epidemia del covid-19 y con la llegada de visitantes al municipio de Valle Nacional, el presidente Rey Magaña García a través de la dirección de salud, lanza la campaña “Por una Navidad sin covid” buscando evitar contagios durante estas fiestas decembrinas, con actividades de prevención entre la ciudadanía, que acude a la cabecera municipal, así lo dio a conocer Romeo Montenegro Titular de esta Instancia.

Dijo que esta campaña tendrá una duración de 15 días hasta que acabe la última fiesta en enero, por lo que detalló que esta concientizando a la ciudadanía con el uso de cubrebocas, esto debido al rebrote de esta epidemia que pondría en riesgo a los Vallenses, con la llegada de personas que vienen a visitar a sus familiares.

Así mismo explicó que en los últimos días se han detectado personas con síntomas parecidos así también como algunas defunciones, sin embargo comentó que no se ha podido confirmar, ya que en estos casos no son reportados al sector salud para subirlo a la plataforma, por lo que no se suman a la estadística de los notarios durante esta temporada.



El Director de salud también reconoció que la preocupación ha aumentado continuamente, luego de que se ha detectado decenas de personas que han arribado a este lugar, por lo que piden a sus familiares ser responsables ante esta situación crítica de salud para que se abstengan de venir a Valle Nacional, pues la mayoría de estas personas radican en el estado de México y en la CDMX, zona que recientemente el Sector Salud detectó zona de riesgo, por lo que regresó a Semáforo Rojo, debido a la gran cantidad de contagios en las últimas semanas.



De las acciones más importantes iniciadas por el ayuntamiento es la sanitización en todos los vehículos tanto particulares como públicos, así también han recorrido la calle principal de la población para hacer entrega de cubrebocas, buscando contener esta enfermedad que en los últimos meses, ya ha dejado malos precedentes y en donde muchas personas perdieron la vida.

