A un año de su muerte, realizan homenaje a Arturo García

-“La vida nos sorprendió, nos dio un giro de 360 grados”, dijo su hermano Ernesto García y actual presidente de Jalapa de Díaz

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El 23 de diciembre del 2019, pasado el medio día, asesinaron a quien era Presidente Municipal de Jalapa de Díaz, Arturo García, hecho que consternó a los habitantes y que a un año de su asesinato, sus familiares lo recordaron.

En el homenaje póstumo estuvieron familiares, personal del ayuntamiento, así como habitantes de este municipio, pero además familiares de quien fuera el Síndico municipal Javier Terrero Olivera.

En su intervención, su hermano Jesús Ernesto García y actual presidente de este municipio, dijo “la vida nos sorprendió, nos dio un giro de 360 grados”, agregó “creo que como familia nos unimos y como ayuntamiento unimos, siempre estarán presentes en todas las acciones buenas que hicieron”.

Posterior a este homenaje colocaron una ofrenda floral en los bajos del palacio en donde están las fotografías, de Arturo García y de Javier Terrero Olivera, y por la tarde se realizará una misa y posteriormente el levantamiento de la cruz.



Arturo García fue el primer Presidente Municipal más joven que ha tenido este municipio primero en el bienio del 2017-2018 y tras ganar la reelección su periodo iba a ser del 2019-2021.

Entre las gestiones que realizó son la fundación de la universidad de la Mazateca baja, el techado del DIF municipal, techados en los centros educativos de varias localidades, rehabilitación y construcción de casas de salud, pavimentos de calles y callejones en diferentes localidades, sistema de agua potable en las comunidades.

Así también fundó del cuadro de médicos naturistas del pueblo entre otras obras humanitaria para el bien del pueblo Mazateco.

En octubre del 2019, tras cateos por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en domicilios de este municipio, detuvieron al presidente y a 10 personas más, entre éstas el comandante de la policía municipal, por el delito de posesión de armas de fuego que se encontraron en su domicilio, días después fue liberado ya que la Fiscalía no pudo fundamentar la orden de cateo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario