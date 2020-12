Sin discusiones y mayor problema, diputados aprueban Presupuesto para Oaxaca

-El monto que se aprobó fue de 76 mil millones de pesos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Sin discusiones, en menos de una hora y luego de haber iniciado la sesión con demora, los Diputadas y Diputados aprobaron el presupuesto de egresos para el estado de Oaxaca que se ejercerá en el año 2021, el monto que se aprobó es de 76 mil millones de pesos, esta aprobación se dio con 39 votos a favor.



El presupuesto que aprobaron los legisladores mil millones más elevado que el que presentó el Gobernador del Estado, esta cantidad fue reasignada a otro rubros como el de salud y educación, cabe mencionar que el presupuesto fue presentado el pasado 17 de noviembre y la aprobación tomó más de un mes.



De este presupuesto aprobado, le corresponde al poder legislativo la cantidad de 524 millones de pesos, para el poder judicial 965 millones de pesos, dicho recurso será repartido entre los órganos internos del poder judicial, incluyendo el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior del Estado recibirá 105 millones del monto asignado al Congreso.



Por su parte la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ejercerá un recurso de 40 millones 600 mil pesos, el IEEPCO 281 millones de pesos, la UABJO poco menos de 128 millones y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico recibirá 12 millones de pesos, al poder ejecutivo se le asignaron 55 mil 800 millones de pesos.



Al inicio de la sesión, se rindió un minuto de aplausos como una forma de enviar deseos de recuperación para el Diputado Local por el distrito de Santa Lucía del Camino Othón Cuevas, quien se encuentra internado de Covid y cuyo estado de salud se reporta como grave.

