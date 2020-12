Siguen entregando obras en Loma Bonita; van 9 en los últimos días

-El Presidente dijo que seguirán entregando obras de impacto



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, el Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, continuó con inauguraciones de obras, sumando hasta el momento 9 acciones entregadas en los últimos días.



Entre las obras que se entregaron fueron la pavimentación de calle Durango entre las Avenidas Oaxaca y Tabasco en el Barrio el Conejo; otra más fue la construcción de guarniciones y banquetas en la Calle América de la Colonia Oaxaca, así como la pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Nogales y en el Callejón Porvenir.



Además de la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la colonia Ampliación Odilón Mina, y en la Colonia México, así como la ampliación de la red de energía eléctrica en la colonia 5 de mayo.



Así mismo, en la obra de este martes que fue la de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ferrocarril en el barrio del conejo, en donde los vecinos agradecieron por estos trabajos, ya que por años estuvo olvidada.



En esta obra, el Presidente Municipal dijo que se han dedicado a trabajar y que se han preocupado mucho por otros problemas como era el de agua potable, por lo que decidieron cambiar las bombas de los pozos y con esto mejorar el servicio de agua en este municipio.



Aseguró que están trabajando y que seguirán haciéndolo el próximo año, con obras de impacto y darle una mejor imagen al municipio, pavimentando las calles que han sido olvidadas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario