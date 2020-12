SEMOVI revoca concesión a empresa de transporte, por arrollar a ciclista

-A la fecha suman 103 expedientes, para aplicación de sanciones al transporte público de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI), informó por medio de su cuenta oficial de twitter, que inició el proceso de revocación de la concesión de la empresa a la que pertenece la unidad de transporte urbano que atropelló a una ciclista el pasado viernes sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa de Santa Cruz Xoxocotlán.

Este procedimiento se suma a los 103 expedientes para la aplicación de sanciones en contra del mismo número de unidades desde el año 2019 a la fecha, dichos expedientes abarcan unidades del transporte público en sus distintas modalidades.

El comunicado que emitió la SEMOVI dice lo siguiente: “Derivado de los hechos recientes, en los que una mujer ciclista perdiera la vida a causa de un accidente vial en el que se vio involucrado la empresa.

Autotransportes Zaachila-Yoo S.A de C.V., la Secretaría de Movilidad inició el procedimiento de revocación en la vía administrativa, ante esta situacion la SEMOVI reitera que no permitirá ningún tipo de abuso por parte de los concesionarios del transporte público, por lo que se iniciarán las investigaciones correspondientes”.

Cabe mencionar que la SEMOVI ha cancelado cinco concesiones de taxis por irregularidades en su documentación, así como a otras siete mototaxis, debido a la venta de concesiones e infracciones administrativas a la ley de movilidad vigente para el estado de Oaxaca.

