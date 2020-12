Responsabilidad ciudadana reducir contagios de Covid-19: Gobierno de Tuxtepec

-Necesario cumplir medidas sanitarias para no tener que llorar ninguna pérdida en enero”: Abel Jiménez Gómez.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Salud del Gobierno de Tuxtepec, Abel Jiménez Gómez, dijo que las autoridades municipales están haciendo lo que le corresponde en la lucha contra la pandemia, pero advirtió que “como individuos cada uno de nosotros es responsable de tratar de reducir, en la medida de lo posible, nuestra movilidad, nuestro círculo (burbuja) de contactos, así como de que nuestros encuentros y sobre todo de cumplir con las medidas sanitarias de protección para evitar más contagios y defunciones por Covid-19 en el municipio”.

Dijo que los tuxtepecanos tienen que reconocer la necesidad de una respuesta individual y colectiva basada en los valores de responsabilidad, empatía, solidaridad y generosidad; de compromiso, individual y colectivo porque solo así se podrá evitar que aumente la ola de contagios que se podrían presentar en este mes de diciembre con motivo de las fiestas navideñas.

“Debemos de razonar la necesidad de mantener unas medidas de precaución y prudencia cuando disfrutemos de estas fiestas con nuestros allegados, para no tener que llorar ninguna pérdida en enero”, asentó.

Abel Jiménez Gómez, quien añadió que todos los ciudadanos deben de cumplir al pie de la letra con el distanciamiento social, conocido como Sana Distancia que es mantener una separación prudencial con respecto a las personas que nos rodean; el uso de mascarilla, que hace una barrera para evitar la entrada del virus a través de la nariz o boca cuando se respira.

Así como la higiene ya que los agentes desinfectantes y el jabón destruyen los virus de las superficies y de nuestras manos, nuestro medio de relacionarnos con los objetos que nos rodean y que pueden transportar el virus de las superficies y objetos a nuestra boca, nariz y ojos cuando nos tocamos. Por eso es tan importante cuidar la higiene de las manos, lavándolas frecuente y correctamente con agua y jabón o utilizando gel antibacterial.

El Jefe de Salud Municipal, hizo hincapié en la conciencia de la gente para que estas fiestas navideñas las celebren en familia, invitó a no hacer fiestas ni reuniones con la asistencia de muchas personas que no guardan ningún protocolo de seguridad.

Para terminar, Abel Jiménez Gómez recordó que el estado de Oaxaca regresó a partir de este lunes al color Naranja en el Semáforo Epidemiológico, que en los últimos días se han incrementado los casos positivos de Covid-19 en Tuxtepec, por lo que es muy importante no bajar la guardia para detener el aumento de contagios y un mayor número de decesos por esta enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario