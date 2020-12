Por una Navidad consciente, reiteran los SSO el llamado a quedarse en casa

-Acumula Oaxaca 27 mil 035 casos de COVID-19 y dos mil 44 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reiteraron el llamado a permanecer en casa, evitar asistir a eventos o salir de viaje, durante las Fiestas Navideñas, con el fin de reducir la incidencia de contagios de COVID-19.

Al respecto, el médico adscrito al hospital de Regional “Presidente Juárez”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Del Carmen Gómez Salinas, convocó a las y los ciudadanos a hacer consciencia en esta Navidad, “cuidarnos y cuidar a los demás es el mejor regalo”.

Pidió a las familias oaxaqueñas a evitar reuniones, fiestas sociales, cenas y comidas, salir de compras siguiendo cabalmente las recomendaciones emitidas por los SSO, y fortalecer el lavado de manos, uso de gel alcohol, utilizar cubrebocas, sana distancia y quedarse en casa; así como aprovechar el hoy. “La distancia física no tiene que transformarse en distancia mental o emocional, aprovechar las redes sociales, para acercar a los seres queridos, debemos pensar en positivo”, expresó.

El experto añadió que uno de los retos es lograr reducir la transmisión para aplanar la curva de contagios, además de robustecer las acciones de prevención y promoción a la salud, “entre todos podremos lograrlo, debemos apoyar al personal de salud, con conciencia, responsabilidad y solidaridad”.

En este sentido, el jefe del departamento de Comunicación Social de los SSO, Giovani Jarquín Cruz, informó que en el último corte epidemiológico de la pandemia, fueron detectados 40 casos nuevos de COVID-19, por lo que hasta este 21 de diciembre, suman 27 mil 035 contagios acumulados del nuevo coronavirus.

Indicó que la dependencia estatal reportó este lunes, que los casos más recientes corresponden a 25 municipios, en primer lugar, se ubica Oaxaca de Juárez con 12, seguido de Santa Lucía del Camino con cuatro, y Ocotlán de Morelos con dos, el resto un caso.

Hasta la fecha, señaló que lamentablemente dos mil 044 personas han muerto como consecuencia de dicha enfermedad en la entidad, luego de que a lo largo de la última jornada se registrará un fallecimiento más. De la cifra total 702 eran mujeres y mil 342 hombres.

Durante el informe, el funcionario dijo, hay un global de 42 mil 952 notificaciones, cuatro mil 098 personas se encuentran como sospechosas y 24 mil 250 se han dado de alta médica.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó 18 mil 472 casos confirmados y mil 048 defunciones, Istmo dos mil 401 y 324 muertes, Tuxtepec mil 932 y 281 fallecimientos, Mixteca mil 999 y 181 defunciones, Costa mil 378 y 134 fallecimientos, en la Sierra 853 y 76 muertes. Para un global de 749 activos en todo el estado.

Finalmente, Jarquín Cruz sostuvo que la ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes COVID-19 es del 38.1%, del cual, el 43.9% es sin ventilador, y el 27.9% es de terapia intensiva.

