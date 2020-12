Piden orar por Diputado Othón Cuevas, quien se encuentra internado por Covid

-Personas allegadas al legislador comentan que se encuentra grave en área de terapia intensiva

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En las redes sociales varios actores políticos han pedido una oración por la salud del Diputado Local Othon Cuevas, quien en días pasados informó que había dado positivo a Covid, de acuerdo a fuentes cercanas al legislador, su estado de salud es grave, por lo que se encuentra en el área de terapia intensiva.

Por medio de una imagen, piden que todos los días a las nueve de la noche enciendan una luz aquellas personas que deseen unirse a la cadena de oración, para pedir por la salud del Diputado, así como de las personas que se encuentran hospitalizadas por Covid.

Cabe mencionar que en las últimas semanas se ha estado registrado un repunte de contagios de Covid en la región de los valles centrales, por lo que el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo naranja, además de que la ocupación hospitalaria también se ha incrementado al grado de que algunos nosocomios reportan el cien por ciento de ocupación.

Othon Cuevas es Diputado por el distrito de Santa Lucía del Camino en la región de los Valles Centrales, además el legislador es Presidente de la Comisión Permanente de Protección Civil y forma parte de la fracción parlamentaria de Morena, participa de manera constante en las sesiones del Congreso de Oaxaca.

