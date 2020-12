Inicia Campamento Navideño 2020, un programa con mucha diversión, aprendizaje y alegría para niñas y niños oaxaqueños

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 21 de diciembre del 2020.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, regresó a la televisión con grandes sorpresas; gracias al apoyo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), hoy inició la transmisión del Campamento Navideño 2020.

En esta temporada decembrina, el programa llevará diversión, aprendizaje y alegría hasta el 01 de enero del 2021, a las niñas y niños de las ocho regiones del estado, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 11:00 horas.

Con toda la actitud que les caracteriza, Nay Orozco, Kabir Mendoza y Churin, fueron los y la encargada de conducir este programa. Emocionados y felices, invitaron a las familias oaxaqueñas a no perderse ninguna transmisión, ya que durante doce días pasarán momentos inigualables. En este sentido, les recordaron a papás y mamás inscribir a sus hijas e hijos, este registro podrán hacerlo en la página www.campamentodif.com.

Los datos proporcionados son agregados a una tómbola, y al azar, durante las transmisiones del programa, la conductora o los conductores seleccionan un papel, eligiendo a una niña o un niño para la trivia, vía telefónica contactan a las y los participantes para que concursen en la rifa de diversos premios.

Nay Orozco y Churin, agradecieron al DIF Estatal Oaxaca por los regalos y premios que niñas y niños podrán ganar, entre ellos tabletas, bicicletas, pantallas, juguetes, balones, entre otros. Kabir Mendoza indicó que de igual forma estarán regalando esculturas interesantes denominadas Xacos.

Las secciones que acompañarán a niñas y niños durante esta transmisión serán: Ponte las pilas, momento de diversión y activación física; Papel color y tijeras, diversas manualidades con la maestra KO’O; Mi mejor navidad, enfocado a entrevistas con personajes y artistas oaxaqueños; Sabías qué, sección en la que se dará a conocer datos de interés de Oaxaca; Sorpréndete, momento de diversión con shows de payasos; Cuenta cuentos o muppets, relatos de historias únicas; Las aventuras de Churin, reportajes sobre la gastronomía o elementos representativos de Oaxaca en diciembre; y, Te creo en corto, cortometrajes de un minuto dirigidos al público en general para la prevención de delitos sexuales a niñas, niños y adolescentes.

La y los conductores, dieron a conocer que se habilitó nuevamente el número telefónico 951-583-7330, con la finalidad de que niñas y niños envíen sus fotografías y/o videos cuando realizan ejercicios, están jugando, elaboran manualidades, así como las diversas actividades que se llevarán a cabo en este Campamento Navideño 2020.

Por último, invitaron a correr la voz para que más niñas y niños participen, concursen y vean este programa, diseñado especialmente para ellas y ellos, los peques del hogar. Podrán sintonizarlo por las señales de radio y televisión de la CORTV, así como en redes sociales oficiales del Sistema DIF Oaxaca.

El Sistema DIF Oaxaca, reitera su compromiso con las familias oaxaqueñas, de crear espacios y actividades únicas en momentos difíciles como los que atravesamos actualmente, con el fin de que niñas, niños y adolescentes pasen un momento de alegría, diversión y, sobre todo, aprendizaje.

Crear, Construir y Crecer en Familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario