Gobierno Municipal otorgará incentivos por pago de impuestos

-Descuentos del 40% en enero, 30% en febrero y 20% en marzo al cubrir predial, agua potable y drenaje doméstico, así como aseo público para quienes están al corriente o con rezago.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Buscando siempre apoyar a la población tuxtepecana y en este caso a quienes cumplen con el pago de sus impuestos municipales, la Jefa de Ingresos del Ayuntamiento, Patricia Peralta Portugués, dio a conocer que debido a la situación que se vive por la pandemia de Covid-19, el Cabildo tuxtepecano incluyó en la Ley de Ingresos Municipales 2021 subsidios para los contribuyentes que cubran sus contribuciones durante los meses de enero, febrero y marzo.

Informó que el incentivo que aplicará para los contribuyentes por el pago del predial de casa habitación, agua potable y drenaje doméstico, así como aseo doméstico que se encuentren al corriente o con rezago de más de un año contarán con un subsidio de:

40% en el mes de enero,

30% en el mes de febrero,

20% en el mes de marzo, así como 50% para adultos mayores, madres solteras y discapacitados.

Este programa del Gobierno Municipal iniciará el sábado 2 de enero del 2021 y lo podrán hacer de lunes a viernes en las oficinas de Ingresos Municipales en un horario de 8 de la mañana con cierre hasta que se atienda al último ciudadano.

Así también en los módulos que se instalarán en el interior de la Multiplaza, así como en la avenida 5 de mayo número 1,350 entre el callejón Santos Degollado y la calle Ocampo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados tanto en las oficinas de ingresos como en estos módulos de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

Para informes sobre los estados de cuenta los ciudadanos se pueden comunicar al teléfono 287 8758 234 o consultarlos a través del portaltuxtepec.sofim.com.mx y realizar su pago desde su móvil o en ventanilla de Banorte.

