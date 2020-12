Fortalece IEEPO servicios de educación especial con entrega de mobiliario y equipo de cómputo

-El director general Francisco Ángel Villarreal entregó apoyos a 13 Centros de Atención Múltiple (CAM), 18 USAER y una Unidad de Orientación al Público.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de diciembre de 2020.- Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, entregó equipo de cómputo y material didáctico a 13 Centros de Atención Múltiple (CAM), 18 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y una Unidad de Orientación al Público (UOP), en beneficio de 288 estudiantes que asisten a los servicios de educación especial.

En las acciones encaminadas a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en un trabajo en equipo con el Gobierno de México y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Oaxaca), que preside la señora Ivette Morán de Murat, de manera simbólica directivos de las instituciones beneficiadas recibieron los apoyos como parte del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE).

En el acto efectuado en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple número 1, realizado con apego a las medidas sanitarias decretadas, el Director General del IEEPO destacó que se da respuesta a la petición de estos planteles donde se atiende al alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación.

“Lo importante es que estamos cuidando a quienes representan el centro de atención de todo el proceso educativo, que son las niñas y los niños, los jóvenes de Oaxaca”, indicó tras señalar que en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa estas instituciones han sido apoyadas de manera significativa por el DIF estatal.

Acompañado de la directora de Atención a Personas con Discapacidad del organismo asistencial, Blanca Islas Maldonado y por parte del IEEPO, del subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez; Ángel Villarreal expresó su reconocimiento a la labor del magisterio en este periodo de clases a distancia, en el que se ha revalorizado el papel de maestras y maestros.

Por su parte, la directora del CAM 1, Noemí Mariscal Aranda, agradeció al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Director General del IEEPO el apoyo a los Centros de Atención Múltiple y las USAER con materiales especializados y equipo de cómputo que serán de gran utilidad en las actividades que realizan con este sector de la comunidad escolar.

En entrevista, las directoras del USAER 104, Aline Zárate Ramírez y del CAM 061, Ana María Chávez Díaz, reconocieron el compromiso del IEEPO por garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños y jóvenes con discapacidad y continúen aprendiendo, sin ellos tener un gasto extra dentro de sus hogares.

A la entrega de materiales didácticos especializados y equipos de cómputo a Servicios de Educación Especial, asistieron también el titular de la Unidad de Educación Especial, Joaquín Bernal Fernández y el delegado de Servicios Regionales en Valles Centrales, Julio César Alonso Chávez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario