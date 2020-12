Entregan en Tuxtepec y Loma Bonita Constancias de Certificado de Propiedad Inmobiliaria

-Este año se cierra con 300 personas beneficiadas en la entrega de la documentación para que puedan darle el uso necesario



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el mediodía de este martes se llevó a cabo la entrega de constancias de certificación de posesión inmobiliaria en el municipio de Tuxtepec, encabezado por el Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Antonio Amaro Cansino, en las oficinas de la CORETURO de este municipio.

Esto, con la finalidad de que los ciudadanos puedan tener la certeza jurídica de sus tierras, además de mantener en orden de sus bienes en caso de testamentar y dejar todo en orden a su deceso.



Cabe mencionar, que durante la semana y antes del fin de año, se estarán entregando más certificados en los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa y Loma Bonita, con las firmes intenciones de mantener el acercamiento con la población como lo ordena el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través de los programas sociales para las y los oaxaqueños.



Este es uno de los programas que ha ayudado a simplificar los trámites y problemas en los ayuntamientos ante la llegada de la nueva normalidad, así mismo se ha logrado el beneficio de al menos 350 familias en el cierre de este 2020, además de que se buscará seguir apoyando y beneficiando a los oaxaqueños, y como funcionarios públicos hacer su trabajo, así lo expresó Amaro Cansino.

