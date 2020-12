En el 2021, seguirá el “Presupuesto Participativo” en Tuxtepec

-La ciudadanía una vez más podrá votar por obras que considere importantes



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En este 2020, el entonces Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila puso en marcha el programa Presupuesto Participativo, que consistió en que los ciudadanos eligieran 3 obras de una lista de 13 acciones, y las que tuvieran más votos se realizarían con lo que se recabara en la Jefatura de ingresos, por lo tanto en este 2021, seguirá este programa.



La Jefa de ingresos Patricia Peralta Portugués explicó que los contribuyentes al pagar sus impuestos, podrán elegir 2 obras mismas que se van a realizar posterior a la recaudación, y que en su momento será el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez quien dé a conocer cuáles serán estas opciones por las que los ciudadanos podrán votar.



Así mismo, informó que habrá descuentos favorables para los contribuyentes como son el del 40% para los ciudadanos que paguen en el mes de enero, siempre y cuando vayan al corriente, en febrero el descuento será del 30% y en marzo será de un 20%, y de un 50% para adultos mayores, madres solteras y personas con alguna discapacidad.



Para cuidar la salud de los contribuyentes y evitar la aglomeración, dijo, que además de las oficinas en los bajos del palacio municipal habrá 2 oficinas más una estará al interior de Multiplaza y otro más en la Avenida 5 de mayo 1, 350 entre el callejón Santos Degollado y la calle Ocampo, también en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde a excepción de los sábados en los que la atención a la ciudadanía se realizará de 8 de la mañana a 2 de la tarde.



En lo que respecta a la obra que quedó pendiente a ejecutar de este año, y que no se realizó debido a la pandemia por el covid, dijo que el Presidente estaría informando detalles sobre esta acción.



Cabe hacer mención que con este presupuesto participativo solo se logró realizar la rehabilitación del drenaje sanitario en tres puntos que fueron Daniel Soto esquina con el bulevar Manuel Ávila Camacho; Daniel Soto entre el bulevar Manuel Ávila Camacho y la calle Ocampo y, Morelos entre las avenidas Carranza y Libertad; invirtiendo 1 millón 902 mil 693 pesos con 64 centavos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario