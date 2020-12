Detectan 7 puestos ambulantes, con venta pirotecnia en Tuxtepec

-Próximamente realizarán operativos para el decomiso

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmy Davis Santos dio a conocer que han detectado alrededor de 7 puestos ambulantes en el centro de la ciudad que venden pirotecnia, por lo que ya les giraron oficios para que no la comercialicen.

Explicó que en sus recorridos constataron que hay puestos que venden pirotecnia, por lo que la semana pasada a través de un oficio que se le giró a cada vendedor y a los líderes, se les explicó que ellos no dan permisos para la venta de pirotecnia, además de que está prohibida su venta.

Agregó que en los siguientes días habrá operativos y decomisos de estos artefactos, en coordinación con los tres niveles de gobierno con la finalidad de evitar accidentes como el que se vivió el 24 de diciembre del 2015.

Y aunque desde hace cinco años que ocurrió el incendio ya no se ve tanta pirotecnia en los puestos ambulantes, la comercialización de estos productos se sigue dando, no solo en las calles también se da a través de las redes sociales, por lo que en próximos días, empezaran con los operativos de decomiso.

