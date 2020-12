AFODEPO se manifiesta en “Casa oficial” exigen apoyo para comunidades

-Señalan que hay comunidades que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (AFODEPO), se manifiestan frente a “Casa oficial” en la avenida Juárez, para exigir una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, pues algunos funcionarios no han cumplido con los compromisos pactados.

En la manifestación participan dirigentes de algunas organizaciones y autoridades de comunidades, en dónde no se ha cumplido con los compromisos que en su momento se comprometió el gobierno del estado, por ello es que piden una audiencia directa con el mandatario oaxaqueño.

Entre las peticiones que tienen es que se lleven a cabo apoyos sociales en materia de vivienda por medio del programa de techo y piso firme, obras de infraestructura como la introducción de electrificación en las comunidades que no cuentan con este servicio básico.

El líder de la AFODEPO Mauro Cruz Cruz, comentó que esta asociación ha ido creciendo, principalmente por la confianza de la gente debido a los resultados que han dado, además dijo que buscan sumar y no dividir a las comunidades, por ello es que no dejarán de buscar beneficios para los más necesitados, sobre todo por las afectaciones que ha provocado la pandemia.

Finalmente dijo que estarán manifestándose hasta que haya un acercamiento por parte del gobernador o de autoridades estatales para dar atención y solución a sus demandas.

