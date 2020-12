Tras regresar a color naranja, presidente de Tuxtepec pide seguir medidas de prevención

-Podrían sesionar para determinar que acciones pueden seguir



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, dijo que tras el regreso a color naranja en este semáforo epidemiológico, como cabildo se coordinarán con la Jurisdicción Sanitaria, acordarán de ser necesario, nuevas acciones si los casos de covid, incrementen como en meses anteriores.



Señaló que no pueden prohibir las fiestas que se realicen pero que sí pueden hacer el llamado a los ciudadanos para que sigan cuidándose y sobre todo sigan las recomendaciones necesarias, para evitar más casos de covid.



Recomendó además a las personas que tienen pensado venir en próximos días a pasar esta temporada con su familia, que se queden en casa si presentan síntomas de covid, para no poner en riesgo a sus familiares y sugirió atenderse, de igual forma en caso de que una familia desee viajar y tenga algún síntoma, pidió no exponerse.



El Presidente, agregó que ha entablado comunicación con el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, a quien le solicitó medicamentos para las familias tuxtepecanas.



En las últimas semanas, se ha visto un repunte de casos de covid en Tuxtepec siendo hasta el corte de este sábado que se reportaban 1 461 casos confirmados, además de que en las primeras 2 semanas ya se reportaban 5 defunciones en la Cuenca del Papaloapan.

