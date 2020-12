Rinde Pável Meléndez Segundo Informe Legislativo al distrito de Tehuantepec

-Con sana distancia, lleva a cabo este ejercicio de rendición de cuentas

-Llama a la unidad y fraternidad de las y los istmeños

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Con sana distancia y medidas de sanidad, el diputado Pável Meléndez Cruz rindió simbólicamente su Segundo Informe de Resultados Legislativos ante lideresas, líderes y autoridades de los 17 municipios que integran el distrito 18, desde donde refrendó su compromiso con el bienestar del pueblo istmeño al transparentar sus acciones legislativas y apoyos sociales.

A este ejercicio republicano de rendición de cuentas se unió la primera diputada infantil Belén Guadalupe Escobar y el presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Delfino Espinosa Dehesa. Quienes respaldaron el trabajo legislativo y social que ha hecho Pável Meléndez en estos dos años de trabajo.

Al iniciar su detallado informe, el parlamentario rindió un minuto de aplausos en memoria de las personas que han perdido la vida en esta pandemia, y también para las médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, que han luchado en la primera línea de combate contra el coronavirus.

“Refundar la República, en dos años de gobierno del cambio verdadero no ha sido nada fácil. Hoy, con orgullo somos testigos históricos de las transformaciones que se emprenden, y las generaciones venideras gozaran de estos resultados y cimientos. En mi papel de legislador republicano y juarista”, enfatizó.

En Educación y Cultura, el legislador expuso que este tema es un eje fundamental para la 4T pues es necesario y urgente construir el entorno y condiciones necesarias para un aprendizaje integral, con la finalidad de que alumnos, docentes y personal administrativo brinden su mayor esfuerzo y alcancen las metas y objetivos deseados.

Respecto a la Salud Pública, Pável Meléndez se ha ocupado en impulsar acciones para garantizar una población sana. Por otro lado, dijo, logró la gestión de la entrega de 05 ambulancias modernas al mismo número de municipios.

Ante la pandemia de la COVID-19, aportó voluntariamente la donación de su dieta mensual de abril (en conjunto con todos los legisladores del Congreso) al sistema de salud pública para ayudar a los hospitales Aurelio Valdivieso y de la Niñez Oaxaqueña. Adicional, precisó, los meses de mayo, junio, julio y agosto que destinó a los nosocomios de la región del Istmo de Tehuantepec.

En cuanto a gestión gubernamental, fue enlace en temas de educación, cultura, salud, deporte, vivienda y desarrollo social para contribuir al bienestar de las familias oaxaqueñas. En desarrollo comunitario, con la Congregación Mariana Trinitaria, apoyó a seis mil 720 familias de escasos recursos, beneficiando a 33,300 personas en más de 50 comunidades del istmo.

Su trabajo como tal en la LXIV Legislatura, presentó un total de 71 acciones legislativas, que sumadas a las del año pasado, rompió récord al sumar más de 120 acciones, que lo colocaron como el diputado más productivo.

“Nuestro deber ciudadano es defender la República y ganar el debate ya que en agosto de 2021 se hará la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y en marzo de 2022 se preguntará al pueblo si el presidente López Obrador continua al 2024 o renuncia, ahí todas y todos debemos ayudar a consolidar lo ya alcanzado y profundizar la 4a Transformación de México”, puntualizó y remató con un llamado a la unidad y fraternidad.

