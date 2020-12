PT, Morena y PVEM buscan ir en coalición en 2021

-El líder petista Benjamín Robles dijo que no irían en coalición con Nueva Alianza

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.-El Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), están impulsando una coalición para la elección federal y local, así lo informó el Comisionado Político del PT en Oaxaca Benjamín Robles Montoya, agregó que el PT está listo para competir de manera individual o en coalición.

Detalló que este lunes habrá una reunión entre las dirigencias nacionales de estos tres partidos políticos en la Ciudad de México para integrar la coalición, en el caso particular de Oaxaca, encargó esta encomienda a la Diputada Federal Maribel Martínez y al Diputado Local Noé Doroteo.

Cabe mencionar que hace unas semanas la dirigencia nacional de MORENA informó su intención de ir en coalición con el Partido Nueva Alianza (PANAL) en los estados en dónde aún mantienen su registro como partido local, como en el caso de Oaxaca, en ese sentido Robles Montoya dijo que el PT no haría alianza con este instituto político.

Dijo que la militancia del PT le ha manifestado que no deben ir en coalición con Nueva Alianza, aunque si están a favor de ir unidos con Morena y el Partido Verde, para replicar lo sucedido en el estado de Puebla, en dónde ganaron la gubernatura.

Estas declaraciones las hizo luego de entregar la plataforma electoral del PT ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), dicha plataforma se basa en temas como la salud, en dónde van a estar al pendiente de que llegue y se aplique de manera correcta la vacuna contra el Covid.

Otro eje es recuperar la economía, para que las empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia vuelvan a abrir, “pues no se puede permitir que muchos años de esfuerzo y sacrificios se queden como si nada”, afirmó Robles Montoya.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario