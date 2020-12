Policía Estatal resguarda Santiago Xochiltepec

-La DDHPO emitió medidas cautelares luego de hechos violentos



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública informó que luego de los hechos violentos en Santiago Xochiltepec, elementos de la policía se encuentran resguardando la comunidad, para evitar que se genere otro enfrentamiento como el reportado este domingo, asimismo la dependencia descarta que haya víctimas por estos hechos.



Además de los elementos de la policía municipal, también está presente la Guardia Nacional, con quienes están haciendo recorridos en la zona, por su parte la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió medidas cautelares a efecto de evitar otro enfrentamiento entre habitantes de Xochiltepec y Santiago Textitlán, Sola de Vega, por los hechos se inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0508/(20)/OAX/2020.



Las medidas cautelares emitidas instruyen a la Secretaría de Seguridad Pública que dispusiera de elementos para garantizar la seguridad en la zona, de la misma forma se le hizo la petición a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, mientras que a la SEGEGO se le pidió que entable una mesa de diálogo con ambas partes para que se dé una solución pacífica a este conflicto.



Mientras que a la Fiscalía General del Estado se le pidió que inicie una carpeta de investigación por los delitos que pudieron haberse cometido, así como que dentro de la indagatoria se establezcan las medidas para garantizar la vida, integridad y derechos humanos de los habitantes de ambas comunidades.

